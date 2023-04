Chacina em creche: Homem mata 4 crianças com golpes de machadinha em Blumenau

Um brutal ataque realizado em uma creche no Vale do Itajaí, na cidade de Blumenau (SC) na manhã desta quarta-feira deixou quatro crianças mortas e uma ferida em estado grave, de acordo com a Polícia Militar do estado. A matéria é do G1.

De acordo com a polícia, um jovem de 25 anos invadiu a creche na manhã desta quarta armado com uma machadinha e cometeu a chacina contra as crianças, na creche Cantinho Bom Pastor, uma unidade particular.

A polícia ainda não sabe o que motivou a chacina das crianças, mas o matador se entregou no Batalhão da Polícia Militar da cidade momentos depois do ataque.

O delegado geral de polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que os investigadores estão investigando telefones e computadores do acusado para saber se há mais alguém envolvido na chacina. “A gente quer identificar se tem mais algum participante. Se mais alguém participou. Como ele tramou esse plano. Onde ele obteve informações”, disse o delegado-geral.

A escola foi evacuada e todas as crianças foram retiradas do local pela polícia e entregue aos pais. O estado de saúde da quinta criança, que foi levada às pressas ao hospital, ainda é desconhecido.

LEIA TAMBÉM: Polícia investiga suposta participação de terceira pessoa em caso de mulher enterrada viva em MG; entenda

VÍDEO

Um morador local registrou em vídeo a movimentação da polícia e os pais par buscarem seus filhos na creche. Veja:

Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau SC. Criminoso, 25 anos, se entregou no Batalhão da Polícia Militar. pic.twitter.com/yuwp1I62x6 — Marcos Guerreiro (@Guerreirofotos) April 5, 2023

ATAQUES EM ESCOLA

Desde 2011, pelo menos 10 escolas foram atacadas por adolescentes e jovens no Brasil, geralmente ex-alunos da instituição. Há menos de 10 dias um adolescente invadiu uma escola armado com uma faca, em São Paulo, e matou uma das professores, deixando ainda três pessoas feridas.

O agressor era um aluno do oitavo ano e tinha epenas 13 anos. Ele foi contido pelos policiais e levado à delegacia. Em seu celular foram encontradas informações de ataques em outras escolas no País, o que indica que o crime foi planejado.