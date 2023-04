“Assassinos querem ser eternizados”: Influenciador Felipe Neto reage a crime em creche em Blumenau

O influenciador Felipe Neto reagiu nas redes sociais à chacina na creche de Blumenau e lembrou a todos que não devemos divulgar nas redes nome, fotos e textos dos responsáveis pelas chacinas nas escolas.

“Lembrem-se que esses assassinos de escolas/creches possuem um interesse máximo: serem eternizados. Não divulguem nome, foto, textos q ele possa ter escrito, mensagens q ele deve ter deixado. É isso q ele quer”, disse a seus seguidores.

O influenciador disse que se dermos isso [fotos e textos], vamos motivar outros criminosos a fazerem o mesmo pelos ‘minutos de fama’ que ganhariam com o crime.

🚨🚨 Lembrem-se q esses assassinos de escolas/creches possuem um interesse máximo: serem eternizados.



Não divulguem nome, foto, textos q ele possa ter escrito, mensagens q ele deve ter deixado.



É isso q ele quer.



Se dermos isso, outros ficarão motivados a fazer o mesmo. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) April 5, 2023

Como foi a Chacina

De acordo com a polícia, um jovem de 25 anos invadiu uma creche no Vale do Itajaí armado com uma machadinha e matou quatro crianças, ferindo outras três crianças. AS vítimas são três meninos e uma menina.

Uma das professoras conseguiu trancar a sala onde ficam os bebês para evitar que o criminoso tivesse acesso ao local.

A polícia não sabe os motivos do crime e ainda investiga se há outros envolvidos na chacina. Até agora o que se sabe é que ele pulou o muro da creche e escolheu suas vítimas de forma aleatória, fugindo assim que as professoras começaram a correr para proteger as crianças.

O próprio criminoso se entregou ao Batalhão da Polícia após o crime, mas não quis falar nada para a polícia.