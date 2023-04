São Paulo oferece mais de 120 mil vagas para cursos de qualificação em TI; veja como se inscrever

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Estado de São Paulo lançou na última quarta-feira (29) o Programa Qualifica SP, iniciativa que vai oferecer mais de 120 mil vagas para cursos de qualificação na área de TI (tecnologia da informação). Há vagas exclusivas para mulheres e PcDs (pessoas com deficiência).

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 30 de abril ou até quando encerrarem as vagas. Interessados devem acessar o site.

Ao final do curso, aqueles que se formarem terão a oportunidade de concorrer a vagas de trabalho e estágio em empresas parceiras.

Mão de obra especializada

Um dos objetivos da ação, segundo o governo, é formar mão de obra especializada em áreas em que há déficit de profissionais, como no caso de TI.

Segundo relatório da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais), até 2025 serão necessários mais de 540 mil novos trabalhadores no País.

Parcerias

Para essa primeira fase, os cursos serão realizados por meio de parcerias com três empresas do segmento: a ADA Tech, que disponibilizou 60 mil vagas nos cursos “desenvolvedor de Software jr. e Softskills”; a Impacta, com 60 mil vagas em “engenharia de dados” e “desenvolvedor Backend”; e a Softex, com 3 mil vagas de “desenvolvedor full stack e desenvolvedor mobile”.

Ao todo, serão 7 mil vagas exclusivas destinadas a PcDs, 58 mil para mulheres e 58 mil para homens. Dentro deste quadro, o público negro terá prioridade.

Todos os cursos serão realizados de maneira remota.

Quem pode participar

O público-alvo do Qualifica SP varia de acordo com a designação de cada empresa parceira. No caso da ADA Tech, o curso é destinado a alunos do Ensino Médio da rede pública e formados até 21 anos.

Já a Impacta requisita que o aluno esteja cursando o último ano escolar ou tenha finalizado o Ensino Médio.

A Softex, por sua vez, busca alunos que estejam concluindo a formação de nível técnico ou superior e profissionais, desempregados ou não, que atuam ou gostariam de atuar na área de TI.