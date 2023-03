Prefeitura de São Paulo oferece curso de Marketing no Metaverso; veja como se inscrever

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com a Meta Blueprint, disponibiliza o curso de Marketing no Metaverso.

A capacitação, totalmente online e gratuita, aborda a publicidade em meios digitais e as oportunidades que este setor oferece para empresas e instituições.

“É nosso dever formar e capacitar profissionais de excelência na cidade de São Paulo. O Portal do Cate tem sido uma importante ferramenta neste processo, recebendo cursos de alta qualidade, com nome e marcas de grande relevância no setor de tecnologia, como a Meta e a AWS”, diz a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Conteúdo do curso

Por meio de uma trilha de conhecimento, o curso ensinará o passo a passo e principais métricas da publicidade no Metaverso, explorando e apresentando o valor e a oportunidade que o setor oferece.

Ao todo, são cerca de quatro horas em conteúdos divididos em cinco módulos, que abordam desde a criação de perfis até o gerenciamento de campanhas e relatórios.

Como participar

Para se capacitar, basta acessar o link, se cadastrar e iniciar os estudos.

Não há limite de participantes.