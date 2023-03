Fatec oferece inclusão digital gratuita para pessoas com 50 anos ou mais

A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) Franca, no interior de São Paulo, está com inscrições abertas para o curso gratuito de informática voltado a pessoas com 50 anos ou mais e com Ensino Fundamental completo.

A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento do município, por meio do Projeto Caminho para o Emprego. Interessados têm até segunda-feira (20) para se inscrever pelo site da Prefeitura de Franca.

As aulas serão ministradas por um professor da Fatec, nos laboratórios da unidade, a partir de quarta-feira (22), todas as quartas-feiras, das 14h às 16h. O curso vai oferecer introdução à informática com conhecimentos de softwares e programas como Windows, Word, Excel e recursos de importação e exportação de dados.

“A inclusão digital amplia as possibilidades de a pessoa retornar ao mercado de trabalho ou de utilizar a tecnologia para divulgar seus produtos e serviços”, disse a diretora da Fatec Franca, Érica Araújo. “Além disso, os novos conhecimentos elevam a autoestima do cidadão.”

A primeira turma do curso começou as atividades no dia 9 de março.

Projeto Caminho para o Emprego:

Local: Fatec Franca - Rua Irênio Grecco, 4.580, Vila Imperador

Data: de 22 de março a 28 de junho

Horário: às quartas-feiras, das 14h às 16h

Inscrições: no site da Prefeitura