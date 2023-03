VÍDEO: Jovem simula sequestro para obter mais seguidores nas redes, mas acaba na delegacia

Um falso sequestro causou pânico na população e virou caso de polícia em Luziânia, Goiás. Um rapaz, que estava em busca de obter mais seguidores nas redes sociais, simulou que tinha sido vítima de criminosos e, inclusive, usava roupas sujas de ketchup para fingir que estava sangrando (veja no vídeo abaixo).

Conforme as imagens, divulgadas pela própria Polícia Militar de Goiás em seu Instagram, homens mascarados tiraram o rapaz do porta-malas de um carro e a deixaram no chão, nas proximidades da Praça da Matriz de Luziânia. A “vítima” estava amordaçada e com as mãos amarradas.

Assustados ao ver a cena, moradores acionaram a corporação. No entanto, ao ser abordado, o rapaz disse que tudo tinha sido armado para que ele postasse um vídeo na internet e conseguisse mais seguidores.

“Em poucos minutos, todas as equipes da cidade estavam na praça para atender a suposta ocorrência de vulto. Indagado, o rapaz confessou que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto, mas a brincadeira dele foi tipificada como contravenção penal”, explicou a PM.

Conforme a polícia, o rapaz foi detido para averiguações e esclarecimentos, sendo liberado da delegacia “após assumir o compromisso de comparecer junto ao Juizado Especial Criminal de Luziânia.”

“A Polícia Militar alerta que brincadeiras desse tipo podem custar a vida de alguém que esteja realmente em risco”, destacou a corporação.

