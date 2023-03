VÍDEO: Em entrevista, ‘Pedrinho Matador’ disse que matou o próprio pai e mastigou seu coração

Pedro Rodrigues Filho, de 68 anos, conhecido como “Pedrinho Matador”, que foi morto enquanto estava na frente da casa de parentes em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, contou em uma entrevista que matou o pai e que mastigou seu coração. O motivo, segundo ele, foi vingança pelo assassinato da mãe, morta pelo genitor. Ambos estavam presos quando o crime ocorreu.

Na entrevista ao “Cometa Podcast”, em 2021, o serial killer lembrou que jurou vingança no dia do sepultamento da mãe e que, pouco depois, conseguiu concretizar seu plano (veja abaixo).

“Meu pai eu matei na cadeia. Eu já estava preso, fiquei 42 anos lá. Aí arrumei um ‘bem bolado’ e cheguei até a cela do meu pai (...) Eu falei no caixão da minha mãe e jurei vingança. Eu só mastiguei [o coração]. Cortei o bico do coração e mastiguei, e joguei em cima do corpo”, contou Pedrinho.

Segundo ele, o pai matou sua mãe por suspeitar de uma traição. No entanto, o serial killer negou que o fato tenha ocorrido e disse que ao tirar a vida da mulher o genitor “acabou com sua família”.

“Ele sempre brigava com a minha mãe e tinha medo de mim, medo que eu tirasse a vida dele. Então ele esperou eu ir para a cadeia para matar minha mãe, e matou. Então eu fui no necrotério ver minha mãe, o juiz autorizou, e eu jurei vingança no caixão dela”, contou ele.

Sobre a história de que ele comeu o coração do pai, Pedrinho explicou: “Eu não comi, só mastiguei. Cortei o bico do coração e mastiguei, pois eu falei na frente do caixão que ia comer o coração dele. Mas não engoli. Mastiguei e joguei no corpo do meu pai”, revelou.

Morte de Pedrinho

“Pedrinho Matador” foi morto na manhã do último domingo (5), quando foi baleado e teve o pescoço cortado. Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi achado morto por volta das 10h na Rua José Rodrigues da Costa, no bairro Ponte Grande, em Mogi das Cruzes.

Ele estava na frente da casa de parentes e segurava uma criança no colo, quando um carro preto se aproximou. Dois homens armados e mascarados desceram e mandaram uma mulher pegar a menina e entrar na casa.

Depois disso, os criminosos efetuaram vários tiros contra Pedrinho e um deles mascarado como “Coringa”, usando uma faca de cozinha, cortou a garganta do homem.

A Polícia Militar foi acionada e, no local, os agentes já encontraram Pedrinho sem vida. Durante buscas, o carro preto usado pelos assassinos foi encontrado abandonado na Estrada da Cruz do Século. Os suspeitos, no entanto, não foram localizados. Até a manhã desta quarta-feira (15), eles ainda não tinham sido identificados e presos.

O veículo foi apreendido para a perícia, assim como o celular de Pedrinho, que será analisado para descobrir se há alguma mensagem que leve a autoria do crime.

O caso foi registrado no Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes, como homicídio qualificado, e segue sendo investigado.

'Pedrinho Matador' dizia que matou mais de cem pessoas, entre elas o próprio pai (Reprodução)

Mais de cem mortes

“Pedrinho Matador” foi condenado por dezenas de assassinatos, que começaram a ser cometidos na década de 1970. O primeiro crime ocorreu quando ele ainda tinha 14 anos, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, quando ele matou a tiros o então prefeito da cidade.

Depois disso, o homem não parou mais de cometer assassinatos. Na ficha criminal dele constam 71 homicídios, mas ele afirmava ter sido responsável por mais de cem mortes, muitas delas dentro da cadeia.

Em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo, em 1996, quando ainda cumpria pena, “Pedrinho Matador” disse que “sempre foi um assassino” e que não se arrependia dos crimes. Entre as tatuagens que ele exibia, estava a frase: “Mato por prazer”. Na mesma época, ele afirmou que matou o próprio pai e que “arrancou” o seu coração.

Depois que foi solto, em 2017, ele passou a postar sua rotina nas redes sociais e também ajudou a escrever livros que contam a sua história. Agora, queria ser conhecido como “Pedrinho Ex-Matador”.

Pressentia a morte

Melhor amigo de “Pedrinho Matador”, Pablo disse, em entrevista ao programa “Cidade Alerta”, da RecordTV, que o homem nunca mais tinha cometido crimes após cumprir suas penas, mas sabia que tinha muitos desafetos. “Ele já era uma pessoa resolvida, tipo assim, ele dizia: ‘eu sei o que eu fiz, minha hora vai chegar’”, contou Pablo.

O amigo disse, ainda, que Pedrinho era muito reservado, mas desconfiava que ele estava sendo ameaçado e que, por isso, teria deixado a casa em que morava, em Itanhaém, no litoral paulista, para visitar os parentes em Mogi das Cruzes. Para Pablo, o serial killer pressentia que poderia ser morto a qualquer momento.

“Acredito que ele pressentia sim. No último vídeo que gravou [assista abaixo], ele comenta que tinha uma situação para resolver. Mas o Pedro era muito sereno, não comentava as coisas com ninguém”, destacou Pablo.

O amigo contou que os dois se aproximaram há alguns anos, quando se conheceram em Mogi das Cruzes. Eles passaram a morar juntos e, segundo Pablo, Pedrinho sempre andou na linha depois que terminou de cumprir suas penas e foi solto. Para ele, o homem estava mudado e disposto a seguir com seu trabalho como youtuber, mostrando que a vida de matador ficou para trás.

“Ele queria comprar um sítio ou uma casa para viver, a intenção era essa”, revelou Pablo.

