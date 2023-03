Prefeitura de São Paulo cadastra imigrantes no CadÚnico nesta quinta e sexta-feira; saiba mais

Prefeitura de São Paulo cadastra imigrantes no CadÚnico nesta semana José Cruz (Agência Brasil)

O CadÚnico Móvel, unidade da Prefeitura Municipal de São Paulo, estará no CRAI (Centro de Referência e Atendimento de Imigrantes) Oriana Jara, da Coordenação de Políticas para Imigrantes, nesta quinta (16) e sexta-feira (17), das 9h às 16h, para fazer o cadastramento da população imigrante residente da cidade.

A ação é uma parceria entre as secretarias municipais de Direitos Humanos e Cidadania e de Assistência e Desenvolvimento Social, responsável pela unidade móvel.

O CadÚnico é a porta de acesso para o recebimento de benefícios como o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e o Bolsa Família, entre outros.

O que levar

Para fazer o cadastro é preciso apresentar CPF, comprovante de residência (conta de luz ou água), e os documentos de todas as pessoas que moram no domicílio. O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de 50 senhas, por dia.

O endereço do CRAI Oriana Jara é Rua Major Diogo, 834, na Bela Vista.

LEIA TAMBÉM: