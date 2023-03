Prefeitura de São Paulo abre cadastro de passageiros para o mobizapSP; veja o passo a passo

A Prefeitura de São Paulo deu início ao cadastro de passageiros para o aplicativo de mobilidade urbana mobizapSP.

O objetivo é ter o banco de dados dos paulistanos que pretendem utilizar o serviço estruturado, a fim de garantir a segurança tanto do motorista como do usuário. A previsão é que o app promova sua primeira corrida em entre 22 e 24 de março.

Para fazer o cadastro, os interessados devem baixar o aplicativo “mobizapSP Passageiro” para Android ou iOS. O segundo passo é preencher o nome, o número de celular com o DDD e o e-mail. Se o futuro usuário tiver alguma dúvida durante o processo, o cadastro também pode ser feito pelo mobizapsp. A próxima etapa será receber mais informações por e-mail sobre o início do funcionamento do aplicativo na capital.

Como vai funcionar

Os usuários poderão solicitar viagens com partidas na cidade de São Paulo e escolher o destino final, mesmo que ele seja fora do município. Os preços devem ser menores se comparados com outras plataformas de serviço de transporte individual de passageiros, sendo um balizador no município paulista. Além disso, não haverá tarifa dinâmica no mobizapSP.

Já no quesito segurança, o app contará com monitoramento de todos os veículos em tempo real, botão de pânico e inteligência artificial que identifica desvios fora dos padrões, na qual aciona uma equipe policial para analisar se há algum ilícito ocorrendo. Para passageiros, a selfie também será uma exigência para garantir a segurança dos envolvidos.

O aplicativo segue aguardando o cadastro dos motoristas para que tenha base de dados antes de iniciar as corridas com os passageiros. Atualmente, já foram contabilizados mais de 15,5 mil cadastros de motoristas.

