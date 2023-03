Polícia investiga se morte de comerciante tem a ver com onda de ataques no RN; entenda

Dono de supermercado foi morto na noite de terça-feira (14) no Rio Grande do Norte (TV Globo/Reprodução)

Um comerciante de Natal, no Rio Grande do Norte, foi assassinado na noite da última terça-feira (14). A polícia investiga a relação da morte com a onda de violência no Estado.

Segundo o “G1″, com informações da PM (Polícia Militar), o proprietário de um supermercado teria sido baleada após lutar contra um criminoso. Outros dois homens atiraram contra a vítima.

A investigação deverá revelar se o caso tem a ver com os ataque a prédios públicos, comércios e veículos no Estado.

Os ataques

Desde a madrugada de ontem, uma série de ataques atingiu diversas cidades no Rio Grande do Norte. Entre os alvos estão fórum de Justiça, bases da PM (Polícia Militar), prefeitura e banco. Carros que estavam estacionados em ruas e em garagens públicas também foram atingidos. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas.

A Força Nacional de Segurança desembarcou na madrugada desta quarta-feira (15) no Estado para tentar conter a onda de violência. Segundo a polícia, a ação é organizada por uma facção que age de dentro dos presídios.

De acordo com o último balanço da PM, 28 pessoas foram presas desde o início dos ataques.

Um homem, suspeito de ser um dos responsáveis por organizar os ataques foi morto em confronto com policiais nesta madrugada em João Pessoa, na Paraíba. José Wilson da Silva Filho, de 29 anos, era investigado em inquéritos por crimes como roubo, tráfico de drogas e associação criminosa.

