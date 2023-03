Fatecs divulgam calendário do vestibular para o 2º semestre; confira

Já está disponível para consulta o calendário do processo seletivo das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) para o segundo semestre de 2023. Interessados podem acessar a página do vestibular da Fatec ou do Centro Paula Souza.

O vestibular é a porta de entrada para cursar o Ensino Superior Tecnológico de forma gratuita, nas modalidades presencial e a distância, em uma das unidades do Centro Paula Souza, presentes em todo o Estado.

A primeira etapa do cronograma é direcionada aos interessados em solicitar isenção total e/ou redução de 50% no valor da taxa de inscrição. Os pedidos devem ser realizados entre os dias 3 e 11 de abril, pelo site.

As inscrições para o vestibular das Fatecs vão de 12 de abril a 2 de junho e devem ser feitas pela internet. A prova será aplicada no dia 25 de junho.

Veja as datas do processo seletivo:

3 a 11 de abril – até as 15h: Pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição;

Pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição; 24 de abril – a partir das 15h: : Resultado das solicitações de isenção e redução;

Resultado das solicitações de isenção e redução; 12 de abril a 2 de junho – até as 15h: Inscrição para o Vestibular pela internet ;

Inscrição para o Vestibular pela 21 de junho – a partir das 15h: Divulgação dos locais de prova;

Divulgação dos locais de prova; 25 de junho – a partir das 13h: Prova do Vestibular;

Prova do Vestibular; 26 de junho – a partir das 15h: Divulgação do gabarito;

Divulgação do gabarito; 11 de julho – a partir das 15h: Divulgação da lista de classificação geral e primeira convocação para matrículas;

Divulgação da lista de classificação geral e primeira convocação para matrículas; 7 de agosto: Previsão de início das aulas do segundo semestre letivo de 2023.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pela internet.

LEIA TAMBÉM: