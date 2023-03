Trem da CPTM atropela dois vigilantes na Linha 12-Safira, em São Paulo; um deles morreu no local

Um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) atropelou dois vigilantes de uma empresa terceirizada que prestavam serviços na Linha 12-Safira, em São Paulo, na noite de terça-feira (14). Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o outro foi socorrido com ferimentos graves.

O caso aconteceu por volta das 20h40, entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart, nas proximidades do Clube da Penha. Os funcionários se deslocavam para fazer a troca de turno e não ouviram a aproximação da composição, que acabou atropelando ambos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro às vítimas.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no 10º Distrito Policial de Penha França, Carlos Eduardo dos Santos, de 52 anos, não resistiu às lesões e teve a morte confirmada ainda no local. Já o colega dele, Vagner Tavares, de 48, foi levado ao Pronto Socorro Tatuapé. Não há mais informações sobre o estado de saúde do ferido.

Em nota, a CPTM lamentou o caso e informou que vai auxiliar as investigações sobre o atropelamento. Veja o texto na íntegra abaixo:

“Na noite desta terça-feira (14/03), por volta das 20h40, dois colaboradores foram atingidos por um trem entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart, da Linha 12-Safira da CPTM. Os funcionários, treinados para atuar no local, foram atendidos por equipes de segurança da CPMT, Samu e Resgate, sendo que um deles, com ferimento nas costas e consciente, foi encaminhado ao Pronto Socorro Tatuapé. Infelizmente, a segunda vítima faleceu ainda no local do acidente. A ocorrência foi apresentada no 10º DP. A CPTM lamenta o ocorrido e informa que irá auxiliar na apuração das circunstâncias do incidente.”