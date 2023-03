Menina sofre parada cardiorrespiratória após se engasgar com bexiga e morre, no interior de SP

Alice Kadena Botelho, de 6 anos, morreu após se engasgar com uma bexiga, em Vera Cruz, no interior de São Paulo (Reprodução/Redes sociais)

A menina Alice Kadena Botelho, de 6 anos, morreu após se engasgar com uma bexiga, em Vera Cruz, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ela tentava encher o balão, quando acabou aspirando e o item ficou preso em sua garganta. Ela foi socorrida, mas não resistiu.

O caso aconteceu na última sexta-feira (10). Conforme reportagem do jornal “Manhã Marília”, a criança brincava com a bexiga, quando tentava enchê-la. Porém, o material acabou preso em sua garganta, provocando a obstrução das vias respiratórias.

Ela foi levada para o Hospital das Clínicas de Marília, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas várias manobras de ressuscitação, mas ela não respondeu mais aos estímulos e morreu.

A Polícia Civil de Vera Cruz instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Alice. O corpo dela foi enterrado no Cemitério da Saudade de Marília, no sábado (11).

Nas redes sociais, um tio da menina lamentou sobre a morte dela. “Eu não sei explicar, mas parece que uma faca entrou no meu peito e tem alguém girando para doer mais. Você será para sempre lembrada por nós, querida Alice. Eu te amo, Alice. Obrigado por me chamar de tio e de me dar os dois beijos que nunca mais irei esquecer.”

