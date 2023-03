Programa oferece bolsas de estudos para brasileiras em universidade britânica; veja como se inscrever

O programa de bolsas de estudos “British Council Scholarships for Women in STEM” está com inscrições abertas. Ele oferece apoio financeiro para brasileiras interessadas em fazer um mestrado na Universidade de Birmingham, em Londres, na Inglaterra, com enfoque nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Além da cobertura de custos com matrículas e mensalidade na universidade, as bolsas também oferecem suporte em despesas como traslado aéreo, estadia, alimentação, vistos e plano de saúde. Há, ainda, um apoio especial voltado para estudantes que são mães.

Para as brasileiras, as bolsas se concentram na Universidade de Birmingham, sendo que elas têm um enfoque majoritário em cursos como Saúde Pública, Métodos de Pesquisa em Saúde e Microbiologia e Infecções. Mas, para demais estudantes de países como México, Colômbia, Cuba, Jamaica, Venezuela, Peru e Argentina, participam a Brunel University London e Anglia Ruskin University, com linhas de pesquisa voltadas para Engenharia e Tecnologia.

As interessadas devem se inscrever diretamente junto à universidade de interesse. Cada instituição possui um prazo limite próprio para o envio das candidaturas, por isso, há uma recomendação de checar individualmente o prazo específico para os cursos de interesse. As aulas dos programas de mestrado se iniciam entre setembro e outubro de 2023.

Requisitos

No site do British Council consta a lista com todos os cursos disponíveis, assim como os requisitos para as candidatas. Entre eles estão mulheres que:

Possam fazer um curso de mestrado no Reino Unido para o ano acadêmico de setembro/outubro de 2023-24;

Possam demonstrar a necessidade de apoio financeiro;

Tenham um diploma de graduação que lhes permita obter acesso a um dos cursos de pós-graduação pré-selecionados em uma universidade do Reino Unido (para o nível de mestrado);

Possam atingir o nível de inglês exigido para estudos/pesquisas de pós-graduação em uma universidade do Reino Unido;

São ativas no campo com experiência de trabalho ou interesse comprovado em sua área de atuação;

Estão dispostas a se envolver como ex-alunas bolsistas do British Council.

Conforme o British Council, o objetivo do projeto é o de fortalecer a participação feminina na área de STEM.

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura Científica (UNESCO), menos de 30% dos pesquisadores de todo o mundo são mulheres e apenas 30% das alunas optam por seguir em áreas relacionadas a STEM no ensino superior.

“O British Council elaborou este programa para abordar questões de representação de mulheres em áreas específicas de STEM e a falta de referências femininas na academia e na indústria. Em países como o Brasil, embora haja um número significativo de mulheres nas universidades, apenas 2% avançam para ocupar cargos de alto escalão em Ciência e Tecnologia,” afirma Camila Morsch, diretora de engajamento cultural do British Council nas Américas.

Além das bolsas de estudos, o trabalho da entidade no Brasil engloba outras ações que buscam apoiar a igualdade de gênero na ciência como parte do programa Mulheres na Ciência. “Estamos muito orgulhosos dessa iniciativa. Encorajamos mulheres de origens diversas, de minorias sub-representadas, periféricas, com filhos ou com outros perfis a se candidatarem a essa bolsa de estudos emocionante e potencialmente transformadora,” completa Camila.