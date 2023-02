Mãe de menino que caiu de prédio estava passeando de barco, dizem testemunhas

PMs (policiais militares) que atenderam a ocorrência envolvendo a queda de um menino de 7 ano do segundo andar de um prédio no Rio de Janeiro disseram à Polícia Civil que ouviram de testemunhas que a mãe da criança estava fazendo um passeio de barco no momento do acidente. Além disso, seria comum os pequenos ficarem sozinhos no imóvel. As informações são TV Globo e foram reproduzidas pelo “G1″.

Em uma rede social, a mãe, Jéssica Silva Ramos, negou ter deixado o filho sozinho em casa com o irmão mais velho. “Só quero que parem de falar o que não sabem. Eu não deixei meus filhos sozinhos, o meu único erro foi ter confiado em quem não deveria. Respeitem minha dor, só eu sei o quanto eu amava e fazia de tudo pelos meus filhos!”, escreveu. “E sim, vou carregar essa culpa para o resto da minha vida...Nada e nem o tempo vai amenizar a dor que eu estou sentindo, e esse buraco que vai ficar para sempre na minha vida!”, lamentou ela.

O acidente

Hallan Luis Silva Ramos morreu após cair do apartamento onde morava com a família, no Andaraí, na Zona Norte do Rio. De acordo com o boletim de ocorrência, o garoto subiu na janela para tentar acessar o quarto da avó pelo lado de fora do edifício, mas acabou caindo. A suspeita é de que ele estava no imóvel acompanhado apenas pelo irmão, de 9 anos.

O caso aconteceu na manhã de domingo (26). Uma conselheira tutelar disse à TV Globo que não havia nenhum responsável no apartamento quando Hallan caiu de uma altura de cerca de 20 metros.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, por volta das 12h, sendo que o menino só foi retirado do local às 16h45, ainda sem a presença da mãe ou do pai.

O caso foi registrado no 20ª Distrito Policial, que investiga se houve abandono de incapaz com resultado de morte.

LEIA TAMBÉM: