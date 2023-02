Pescadores ficam 10 dias à deriva no Espírito Santo; saiba como eles sobreviveram

Quatro pescadores ficaram 10 dias à deriva no litoral entre o Espírito Santo e a Bahia. Um deles morreu e três foram resgatados com vida no último sábado (25), no balneário de Guriri, em São Mateus, no Litoral Norte capixaba.

Familiares de Odvan Emanuel Ferreira da Silva Xavier, uma das vítimas, disseram que os sobreviventes comeram biscoitos molhados com o óleo da embarcação que naufragou para se manterem vivos. As informações são do “G1″.

“Ele disse assim ‘o barco não obedecia. Eu mergulhei pra pegar comida para a gente sobreviver, porque não tinha como ficar. Eu peguei muito biscoito, mas biscoito molhado com óleo de motor. Eu guardava os biscoitos, os biscoitos sumiam. A gente comia os biscoitos com óleo mesmo’”, afirmou Valquíria Candal, sogra de Odvan.

Odvan era pai de Dimitri Xavier Cardoso, de 31 anos, que não resistiu e morreu ainda o mar. “Ele não aguentou de muita fome e sede”, disse.

Segundo Mikaelly Candal, esposa de Odvan, o marido foi resgatado muito debilitado, mas na última segunda-feira (27) já apresentava melhora.

“Ele nem sentava, só ficava deitado ou sentado, e agora ele está sentado. Ele disse que realmente o leme não estava respeitando eles, e aí a vaga de mar [onda] e virou o barco”, disse.

Localização e resgate

Os pescadores foram localizados a cerca de 20 km ao sul de Guriri. Um outro pescador, que estava com um parceiro de trabalho, viu pessoas acenando e encontrou os quatro no casco de um barco virado.

Os três pescadores com vida, porém debilitados, e o corpo de Dimitri foram levados para o barco do pescador de São Mateus, que transportou o grupo até a praia.

Além de guarda-vidas e bombeiros, um médico que estava de folga na praia ajudou nos primeiros socorros às vítimas.

