Turistas gastam 17 vezes mais que paulistanos no Carnaval de rua da Capital, revela pesquisa

Dados do Observatório de Turismo e Eventos, da São Paulo Turismo, revelou quanto o folião desembolsou para curtir o Carnaval 2023 na cidade. Enquanto o morador gastou, em média, R$ 102,37, para brincar na Capital, turistas vindos de outros Estados — principalmente Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais — gastaram 17 vezes mais: R$ 1.792,37.

Pesquisadores acompanharam o público entre 11 e 26 de fevereiro. Os estrangeiros, em número bem menor, gastaram individualmente ainda mais: R$ 2.336,67, 23 vezes mais que o morador da cidade.

Os gastos dos participantes do Carnaval de rua são proporcionais à residência: moradores da cidade despendem menos, sendo seguidos pelos residentes da Grande São Paulo (média de R$ 119,66), do interior do Estado (R$ 327,75) e assim sucessivamente.

Qualidade e infraestrutura

“Mais importante que o número total de visitantes, que foi expressivo, é o reconhecimento da qualidade do evento pelo público”, apontou Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo. “Foi o Carnaval adiado por dois anos pela pandemia, com chuva forte e alguns dias, e mesmo assim a população foi para rua, a cidade recebeu turistas e a infraestrutura oferecida atendeu plenamente, com poucos incidentes proporcionalmente ao tamanho da festa, consolidada como a maior do Brasil”.

De acordo com o Observatório de Turismo e Eventos, 82,18% dos participantes eram moradores da Capital, seguidos por 9,11% da Grande São Paulo, 4% do interior do paulista, 4,22% de outros Estados e 0,5% de estrangeiros.

