Ladrão que fez funcionária de shopping refém elogia: ‘infelizmente o trabalho da polícia hoje foi bem executado’

Bandidos assaltaram uma joalheria no Shopping Litoral Plaza, em Praia Grande, litoral de São Paulo, na noite da última terça-feira (7). Eles fizeram uma funcionária refém e, depois de mais de duas horas de negociação com a PM (Polícia Militar), finalmente se entregaram. Um deles chegou a elogiar o trabalho dos agentes.

“Eu só vim para poder fazer um dinheiro, mas infelizmente o trabalho da polícia hoje foi bem executado”, disse o rapaz que manteve a vítima sob a mira de um revólver.

O criminoso frisou que não estava ali para matar ninguém, garantiu que se renderia junto com a comparsa e que liberaria a vítima. No entanto, exigiu a presença de emissoras de TV para ter certeza de que sairia dali vivo.

Ao perceber uma maior presença policial dentro da loja onde se refugiou, o criminoso resolveu que largaria a arma e soltaria a refém. Após o negociador garantir a segurança da dupla, o homem soltou o revólver. Os PMs, então, foram em direção aos bandidos e ampararam a vítima. Funcionários que haviam se trancado em uma sala foram libertados.

Enquanto o assalto acontecia, frequentadores do shopping viveram momentos de muita tensão. Algumas pessoas correram para os banheiros, enquanto os comerciantes baixavam as portas para proteger funcionários e clientes.

Lojas e shopping

Em nota, a Pernambucanas - palco de toda a negociação - disse que está averiguando os detalhes do fato. Além disso, afirmou que segue à disposição das autoridades e contribuirá com as investigações.

Já a Vivara - alvo dos bandidos - informou que a tentativa de roubo foi frustrada e não deixou nenhuma vítima e feridos, e que toda a negociação foi conduzida pelos órgãos competentes de forma segura e em conformidade com os protocolos.

O Litoral Plaza Shopping, pro sua vez, disse que a gerente da joalheria percebeu a ação dos bandidos e acionou o botão de pânico, um equipamento de segurança disponibilizado pelo empreendimento a todos os lojistas. A equipe de segurança do shopping atendeu o chamado e comunicou à PM. “Felizmente, graças à eficiência do sistema e protocolos de segurança adotados pelo shopping e o trabalho em conjunto com as autoridades policiais, o plano de assalto foi frustrado, sem feridos, com a prisão dos três envolvidos.”

