Confira lista dos aprovados na Fuvest 2023

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira a lista de aprovados em primeira chamada no vestibular de 2023 e o gabarito oficial das provas da segunda-fase.

Os candidatos aprovados devem efetuar suas matrículas na Universidade de São Paulo (USP) de forma virtual a partir das 8h do dia 31 de janeiro. O prazo vai até as 16h do dia 6 de fevereiro. O link da matrícula será enviado para o e-mail do vestibulando. Além de preenchimento de formulário específico, o estudante deverá encaminhar a documentação em formato digital.

A lista dos convocados em segunda chamada estará disponível a partir do dia 10 de fevereiro.

Na próxima segunda-feira, candidatos que quiserem conferir o desempenho nas suas redações poderão acessá-las na área do candidato, no site da Fuvest.

Pouco mais de 30 mil estudantes foram convocados para a segunda fase da Fuvest, realizada nos dias 8 e 9 de janeiro.

Na primeira fase do vestibular, dos 114 mil inscritos, 13,8% dos candidatos não compareceram para fazer a prova. Já na segunda fase, as taxas de abstenção foram de 7,2% no dia 8, quando foram realizadas as provas de português e redação, e e 8% no dia 9, dia das provas específicas para cada curso.

Neste ano, a USP ofereceu 8.230 vagas pelo vestibular da Fuvest, sendo que 4.961 são de ampla concorrência, 2.173 vagas são para alunos de escolas públicas e 1.096 para estudantes de escolas públicas que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.

Nota de corte

Neste ano, a maior nota de corte foi do curso de Medicina, com 81 pontos. Como a prova era constituída de apenas 90 questões, significa que o candidato para ser aprovado para a segunda fase não podia errar mais de 9 questões. Na primeira fase, a prova aborda questões sobre biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química.