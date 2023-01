Raio mata criança dentro de casa em Minas Gerais

Um inusitado acidente matou uma criança de três anos nesta quarta-feira em Gonzaga, na região do Vale do Rio Doce, quando ela recebeu uma descarga elétrica de um raio que atingiu a sua casa.

De acordo com a avó, chovia muito no momento e era possível ver os relâmpagos iluminando o céu a todo instante e deixando todos apreensivos, mas tranquüilizados por pensarem estar protegidos dentro de casa.

Em determinado momento a luz acabou e a criança foi mexer no interruptor para tentar acender a lâmpada. Nesse exato momento, de acordo com a Defesa Civil, um raio atingiu a casa violentamente.

A avó disse que o menino gritou assim que recebeu a descarga e desmaiou imediatamente. A mulher rapidamente pegou a criança e levou-a a um sítio em busca de ajuda e de lá para o pronto-socorro mais próximo, mas a forte chuva que caia deixou muitas estradas obstruídas, atrasando o resgate.

O menino ainda chegou com vida e a equipe médica fez tentativas de reanimá-lo, mas a criança morreu pouco após dar entrada no hospital. Ela não teve seu nome divulgado.

LEIA TAMBÉM: Turista prende perna em pedras de rio e leva 7 horas para ser resgatado

OUTRO CASO

Apesar de não se comum os acidentes com raios dentro de casa, no ano passado um homem morreu em Castro, no Paraná, vítima de uma descarga elétrica também dentro de casa.

O QUE ACONTECE COM O CORPO?

Quando o raio atinge uma pessoa provoca queimaduras sérias e danos no coração, pulmões e no sistema nervoso central, geralmente levando à morte. As correntes elétricas que se propagam quando o raio atinge o chão ou objeto metálico, camadas de descargas elétricas, também podem ser fatais. A chance de sobreviver é de apenas 2%.

LEIA TAMBÉM: Cadê a segurança? Ladrões furtam 27 celulares de dentro de delegacia em São Paulo