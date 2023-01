Cadê a segurança? Ladrões furtam 27 celulares de dentro de delegacia em São Paulo

Vinte e sete celulares apreendidos em diversas ocorrências foram furtados de dentro do 11º Distrito Policial (Santo Amaro), em São Paulo. As informações são da coluna de Josmar Jozino, no “UOL”.

Os aparelhos estavam guardados em um depósito no primeiro andar do prédio. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os responsáveis pelo furto qualificado. A Corregedoria da corporação e a Secretaria de Estado da Segurança Pública também devem acompanhar o caso.

Descoberta do furto

A escrivã-chefe do DP foi quem deu falta dos celulares, no último dia 8. Ao fazer um levantamento dos materiais apreendidos, constatou que houve o furto dos 27 aparelhos. Ela, imediatamente, comunicou a descoberta aos superiores.

Segundo o boletim de ocorrência, a delegacia pode ter sido invadida. “Certo é que os objetos descritos não mais foram localizados naquele depósito, logo, forçoso, se faz concluir que houve a subtração dos mesmos mediante escalada e arrombamento de uma das janelas da sala”, diz o documento.

Vale dizer que, segundo policiais ouvidos pela coluna, os celulares furtados eram peças essenciais para as investigações, produção de provas e até esclarecimento de crimes.

