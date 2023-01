Mais um serial killer? Suspeito de torturar e matar mulher em motel de Goiás pode ter feito mais 7 vítimas

Um homem preso suspeito de torturar e matar uma mulher em um motel de Abadia de Goiás também é investigado por outros crimes. A polícia desconfia que Leandro Alves da Costa seja um serial killer e que tenha feito pelo menos outras sete vítimas em 2014. As informações são do “G1″.

O crime em Abadia de Goiás aconteceu em outubro do ano passado. A vítima foi identificada como Deyselene de Menezes Rocha, garota de programa. O corpo foi encontrado carbonizado, com um arame envolto ao pescoço, em um matagal.

Imagens do circuito de segurança de um motel em Aparecida de Goiânia mostram quando a vítima chega ao estabelecimento em um carro dirigido por Leandro. Em seguida, um segundo casal - Wallace Alves Novais e Helen - chega ao motel e divide o quarto com Leandro e a vítima.

Horas depois, Helen deixa o estabelecimento a pé, enquanto seu parceiro sai no carro, dirigido por Leandro.

A Polícia Civil verificou que no banco de trás do carro havia um volume encoberto com um pano. Na conta paga no motel, há a cobrança de um lençol e um travesseiro, que Leandro teria levado do local.

Prisão

Leandro foi preso na última sexta-feira (6), em Foz do Iguaçu. Além dele, Wallace foi capturado pela polícia, mas negou a participação no homicídio. Helen, que estava foragida até a última terça-feira (10), foi localizada e ouvida pelas autoridades ontem (12).

Além dos crimes em 2014, Leandro também é suspeito de ter matado uma adolescente de 15 anos, achada morta com sinais de tortura em um motel em Ciudad del Este, no Paraguai, em novembro.

Serial killer de Goiânia

Em 2016, o vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha ganhou as páginas de jornais ao ser apontado como serial killer de Goiânia, no mesmo Estado. Naquele ano, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve duas condenações - pela morte da estudante Ana Rita de Lima, de 17 anos, e pelo homicídio da estudante Bárbara Luíza Ribeiro Costa, de 14.

No total, Tiago foi condenado por 20 homicídios. Ele já estava preso desde outubro de 2014 por roubo e porte ilegal de arma e respondia por mais de 30 mortes.

