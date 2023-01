IPVA 2023: pagamento à vista ou da primeira parcela para placas final 3 deve ser feito hoje

Os proprietários de carros com placas final 3 começam a pagar nesta sexta-feira (13) o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023, em São Paulo. Já na segunda-feira (16) será a vez das placas final 4 (veja a tabela com as datas abaixo). Neste ano, há opção de parcelamento em até cinco vezes ou quitação à vista, sendo que neste caso será aplicado um desconto de 3% sobre a taxa.

Em média, o tributo ficou 10,77% mais caro, segundo a pesquisa anual feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Calendário de pagamento do IPVA 2023 em SP (Reprodução/Governo de SP)

Opções de pagamento

À vista

Cota única em janeiro com desconto de 3%;

Cota única em fevereiro, sem desconto;

Parcelamento, sem desconto, cota mínima de R$ 68,52

Em 3 vezes, de janeiro a março (entre R$ 205,56 e R$ 274,07);

Em 4 vezes, de janeiro a abril (entre R$ 274,08 e R$ 342,5);

Em 5 vezes, de janeiro a maio (acima de R$ 342,60).

Prazos para caminhões:

Pagamento integral em janeiro tem desconto de 3%;

Parcelamento em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de abril, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.

Como pagar o IPVA?

Para pagar o IPVA, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavam, e pagar a guia no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet, via débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pelo banco.

Também é possível fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Sefaz.

Os proprietários que desejam antecipar o licenciamento anual deverão quitar todos os débitos, entre eles o IPVA, a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

