Sextou! Veja como ficam os termômetros na Capital

Confira a previsão do tempo para São Paulo (Divulgação/ Freepik)

A sexta-feira (13) na cidade de São Paulo será de calor e possibilidade de chuva, segundo a previsão meteorológica do Climatempo.

O dia começa com sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva são esperadas para a tarde e a noite - há 90% de chances de precipitações de 12mm.

A mínima registrada foi de 19°C, às 4h da manhã, e a máxima vai alcançar os 29°C, por volta das 14h.

A umidade do ar varia entre 56% e 84%.

Ainda de acordo com a previsão do tempo, o sol vai se despedir da Capital exatamente às 18h58.

Previsão para o fim de semana

No sábado (14), observa-se o mesmo cenário de hoje: sol e aumento de nuvens no período da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, porém no volume de 8mm.

Os termômetros variam entre 20ºC e 31ºC, com mínima sentida na madrugada e máxima entre 14h e 16h.

Já no domingo (15), a mínima será de 21°C, enquanto a máxima fica na casa dos 30°C.

Também faz sol de manhã e chove 10mm a partir da tarde.