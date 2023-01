Cidade de São Paulo inicia transferência de comando de 22 cemitérios para empresas privadas

Comando de 22 cemitérios municipais e do Crematório da Vila Alpina passa a ser feito pela iniciativa privada, em SP (Rovena Rosa / Agência Brasil)

A Prefeitura de São Paulo iniciou na quinta-feira (12) a transferência do comando de 22 cemitérios municipais e do Crematório da Vila Alpina para a iniciativa privada. Quatro consórcios ganharam as licitações e serão responsáveis pela manutenção, revitalização e exploração dos espaços.

De acordo com a administração municipal, os contratos de concessão foram assinados no último dia 6 de janeiro e a transição já foi iniciada. Os funcionários das empresas serão treinados pelos servidores municipais nos próximos dias.

Cemitérios estão agrupados em quatro grupos:

1 - Consolação, Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Formosa I e II e Vila Mariana – que serão administrados pela Concessionária de Cemitérios e Serviços Funerários SPE;

2 - Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Cachoeirinha - Consórcio Cortel São Paulo;

3 - Campo Grande, Lageado, Lapa, Parelheiros e Saudade – Consórcio Cemitérios e Crematórios SP;

4 - Freguesia do Ó, Itaquera, Penha, São Luiz, São Pedro e Crematório da Vila Alpina – Concessionária Prever Administração Cemiterial e Serviços Funerários S.A.

Ainda segundo a prefeitura, no Crematório da Vila Alpina o objetivo é que o número de cremações seja expandido. Além disso, nos demais cemitérios, os livros de óbitos e de ossários deverão ser digitalizados, assim como ampliadas as capacidades para realizações de velórios e enterros.

Atualmente, famílias que são inscritas no CadÚnico têm direito por lei a sepultamento, cremação e exumação de graça. Já o chamado funeral social deverá ter a taxa reduzida de R$ 755 para R$ 566.

Por outro lado, as concessionárias poderão explorar estacionamentos, lanchonetes e demais lojas existentes nos espaços. “As concessões terão o prazo de 25 anos e gerarão cerca de R$ 1,2 bilhão em benefícios econômicos para a cidade, além da qualificação dos serviços oferecidos para usuários”, garantiu a prefeitura.

