Turista prende perna em pedras de rio e leva 7 horas para ser resgatado

Um passeio de férias quase terminou em tragédia. Isso porque um turista de 23 anos levou sete horas para ser resgatado após ficar com a perna esquerda presa entre pedras de um rio em Minas Gerais.

Segundo o “UOL”, o jovem escorregou de uma cachoeira de cinco metros e foi arrastado pela correnteza por cerca de 50 metros.

O acidente aconteceu na cachoeira do Ildefonso, em Santa Cruz de Salinas. O rapaz, natural de São Paulo, visitava parentes e decidiu ir até o local para se divertir com os amigos.

Corpo submerso e hipotermia

Após o acidente, a perna esquerda do jovem ficou presa na altura do joelho. Parte de seu corpo ficou submerso.

Segundo os bombeiros, no momento do resgate, havia uma forte correnteza e chovia. Cordas e equipamentos de imobilização e tração foram utilizados.

A vítima foi retirada “consciente e orientada, com um quadro de hipotermia” e suspeita de fratura na região do joelho. Foi encaminhada pelo SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital regional de Taiobeiras, onde passou pelo pronto-atendimento, com uma contusão no joelho, e não precisou ficar internada.

