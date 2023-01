Desapropriado, hotel de luxo no Centro de São Paulo vira residência para 121 famílias; entenda

Cento e vinte e uma famílias da cidade de São Paulo assinaram contrato com a Caixa Econômica Federal na última quinta-feira (12) para receber suas unidades habitacionais no Residencial Cambridge. O prédio, onde funcionava o Hotel Cambridge na região central, foi desapropriado pela Prefeitura em 2011.

O empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida — Entidades e está localizado na Avenida Nove de Julho. O edifício possui 121 unidades habitacionais, sendo 85 delas do tipo conjugado (27,31m² a 43,89m²) e 36 unidades do tipo 01 dormitório (8,10m² a 57,25m²). O projeto do Edifício Cambridge contempla dois elevadores, área de lazer coberta, bicicletário e depósito de uso condominial no térreo.

O evento de assinatura dos contratos teve a participação do presidente da Cohab-SP (Companhia Metropolitana de Habitação), Alexsandro Peixe Campos.

Hotel de luxo

Antes de ser destinado à Habitação de Interesse Social, no início da década de 1950, o Edifício funcionava como um hotel luxuoso que abrigou diversos artistas internacionais.

O hotel fechou em 2002, deixando aberto apenas a área em que funcionava o bar. Entretanto, após dois anos, o local faliu e acabou abandonado.

Em 2011, a Prefeitura de São Paulo adquiriu o documento da emissão de posse do prédio e destinou para a criação de moradia popular.

