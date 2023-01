Imagens de atos terroristas em Brasília invadem as redes sociais; confira

Imagens dos atos terroristas que resultaram na depredação do Congresso Nacional, do Palácio da Alvorada e do STF (Supremo Tribunal Federal) no último domingo (8) invadiram as redes sociais.

Ainda nesta segunda-feira (9), diversos vídeos e fotos circulam na web. Entre os trending topics do Twitter aparecem nesta manhã os termos “impeachment”, “Exército”, “intervenção”, “Força Nacional”, “Manifestação” e “Xandão”, todos relacionados ao evento de ontem. “Atos terroristas” também reúne diversas publicações.

Confira algumas das postagens aqui:

O terrorismo de bolsonaristas golpistas sendo exposto por uma abertura contundente e emblemática do #Fantástico com narração precisa de Poliana Abritta. É o resultado de 4 anos de horror promovido por um sujeito que endeusa torturador e o golpe de 64. pic.twitter.com/U88yksTpuk — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 9, 2023

Precisamos dar o nome certo: Isso não é manifestação, é TERRORISMO! pic.twitter.com/7SBouzJmOW — Zarattini (@CarlosZarattini) January 8, 2023

Olha ai a festa da democracia, agora invadiram o STF, será que tem algum amigo do ministro da Defesa, José Múcio, participando dessa manifestação democrática contra a democracia? 🤡 pic.twitter.com/6umGTZHCGv — GugaNoblat (@GugaNoblat) January 8, 2023

Isso não tem explicação.



Dilma sofreu um GOLPE e não aconteceu isso.



Lula foi PRESO e não aconteceu isso.



Não existem dois lados da mesma moeda.



Eles são perversos!



Que todos as pessoas responsáveis por essa atrocidade sejam punidas.



Habla Lula! pic.twitter.com/MXLzMQqC9y — 👩🏻‍🏫 (@supernatiii) January 8, 2023

Durante invasão ao Congresso, bolsonaristas chegaram a derrubar um policial militar da cavalaria e agrediram o cavalo. As imagens repercutiram.

🚨URGENTE: Bolsonaristas arrancam policial do cavalo, dão socos e pontapés. pic.twitter.com/5FRCr2xzfp — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

🚨VEJA: Cavalo sendo socorrido após ser atacado com pedaços de ferro nos atos terroristas em Brasília. pic.twitter.com/hI5JCeJKZT — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

300 presos

A Polícia Civil do DF (Distrito Federal) informou, na noite de ontem, que 300 bolsonaristas suspeitos de participar dos atos terroristas foram presos. Mais cedo, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), chegou a dizer que eram 400 detidos, mas o número não foi confirmado oficialmente. O político, inclusive, foi afastado do cargo por 90 dias por suspeita de omissão.

Os bolsonaristas que praticaram atos antidemocráticos começaram a chegar na capital federal na manhã de sábado (7) e se alojaram em acampamento em frente ao quartel do Exército. Na manhã de domingo, eles saíram em caminhada pelas ruas de Brasília até chegarem a Esplanada dos Ministérios. Lá, invadiram o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada e a sede do STF e destruíram todas as instalações.

Segundo a Polícia Civil, os presos foram levados para a sede da corporação, onde prestam depoimento. “Estão sendo identificados e ouvidos nos autos do inquérito que investiga todos os atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios”, informou, em nota.

Ainda segundo a corporação, os bolsonaristas foram presos em flagrante por “tentar depor, por meio de ato de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”. Neste tipo de crime, a pena varia entre 4 e 12 anos de prisão.

