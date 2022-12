‘Meu psicológico está muito abalado’, diz professora que teve rosto queimado durante depilação a laser

A professora Ana Lúcia Lopes dos Santos, de 53 anos, teve o rosto e o pescoço queimados durante uma sessão de depilação a laser em Mesquita, no Rio de Janeiro. Após quase três semanas do incidente, ela ainda lida com os ferimentos e as marcas.

Ao “G1″, ela disse que não sai de casa e que quando chega perto de alguma fonte de calor sente muita ardência. “Imagina nessa época de fim de ano, com ceia de Natal para fazer, coisas para agitar, e eu assim. Minha filha me ajudou muito para eu não ficar perto de quentura. Mas estou uma pessoa completamente limitada. Só fico dentro de casa e, se saio, só saio de chapéu, e de preferência à noite”, contou ao site de notícias.

Ana Lúcia afirmou que o episódio afetou sua saúde mental. “O meu psicológico está muito abalado, época de festas, e eu com o rosto queimado e sem poder sair. O rosto, por mais que faça maquiagem, as marcas aparecem. Os dias têm sido muito difíceis.”

Sem ajuda

Segundo a professora, depois que expôs o caso, parou de receber ajuda da EspaçoLaser, a empresa responsável pelo procedimento.

O “G1″ informou que entrou em contato com a EspaçoLaser, que enviou nota afirmando seguir rígidos protocolos de segurança. “A empresa se solidariza com a cliente Ana Lúcia, que está em processo de recuperação, e reforça que vem acompanhando o caso, prestando todo o suporte necessário para restabelecimento completo da área afetada, inclusive de ordem financeira para suprir todos os custos incorridos pela cliente. Vale ressaltar que as intercorrências que podem estar relacionadas à depilação a laser são reversíveis, sendo totalmente possível o retorno ao aspecto saudável da pele.”

O caso foi registrado na 53ª DP, em Mesquita, como lesão corporal.

