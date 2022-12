Papa Francisco diz que está rezando pela saúde de Pelé

Em visita ao Vaticano nesta quarta-feira, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia esteve com o Papa Francisco e ouviu do Santo Pontífice que ele está em oração pela saúde do Rei Pelé, que está internado no Hospital Albert Einstein para se recuperar de uma infecção pulmonar.

O último boletim divulgado pelo hospital nesta terça-feira diz que o ex-jogador de 82 anos está tendo uma melhora progressiva na infecção respiratória e está consciente. Ele continua internado em quadro comum e nas últimas horas não apresentou nenhuma outra “intercorrência”.

Pelé está internado desde 29 de novembro em São Paulo para reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, que foi identificado em setembro de 2021.

Antes de ser internado, segundo suas filhas, o Rei do futebol pegou covid-19 e enfrentou uma infecção pulmonar.

Ele está vacinado com todas as vacinas, só que, por causa do medicamento, da quimioterapia, do câncer, ele está fragilizado, pegou uma infecção no pulmão. E é por isso que ele foi parar no hospital”, explicou Kelly Nascimento.

HOMENAGEM

Na última partida da Seleção Brasileira, contra a Coréia do Sul, os jogadores brasileiros fizeram uma homenagem a Pelé e levantaram um cartaz no meio do campo após o final da partida.