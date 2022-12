Presidente peruano anuncia dissolução do Congresso e instaura toque de recolher no pais

Presidente peruano Pedro Castillo Presidência do Peru

A poucas horas de enfrentar uma terceira tentativa de impeachment por parte dos parlamentares de oposição, o presidente peruano Pedro Castillo anunciou nesta quarta-feira a dissolução do Congresso peruano.

“Em resposta à reivindicação cidadã em todo o país, tomamos a decisão de estabelecer um governo de emergência visando a instauração do Estado de direito e da democracia, para o que são emitidas as seguintes medidas: dissolver temporariamente o Congresso da República e instituir um governo de emergência”, anunciou.

Castillo anunciou ainda a criação de um “governo de emergência” e impôs toque de recolher em todo o país.

O presidente peruano, em discurso pela TV, disse que pretende convocar novas eleições para um novo Congresso e que pretende elaborar uma nova constituição em até nove meses.

Pedro Castillo também declarou que todos os cidadãos que possuem “armas” ilegais devem entregá-las à Polícia Nacional no prazo máximo de 72 horas. Além disso, acrescentou durante seu discurso que o sistema de justiça será reorganizado, conforme noticiado pelo jornal ‘El Comercio’.

O atual presidente é acusado pela oposição de “incapacidade moral” e enfrenta sua terceira tentativa de impeachment no Congresso em apenas dois anos. Há ainda uma denúncia do Ministério Público que o acusa de corrupção, aumentando a capacidade de artilharia dos opositores de Castillo entre os parlamentares. (Com Publimetro Peru)