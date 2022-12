Brasil X Camarões: Derrota da Seleção Brasileira por 1 X 0 gera diversos memes nas redes sociais

Quase no finalzinho do segundo tempo da partida entre Brasil e Camarões, a Seleção Camaronesa marcou um gol no time brasileiro e acabou vencendo a partida. Embora a Seleção Brasileira tenha perdido, esta foi sua primeira derrota na Copa do Mundo de 2022 e não interferiu na classificação antecipada para as oitavas de finais.

Mesmo derrotado na tarde hoje, o Brasil segue como líder no Grupo G e deverá enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final, disputa prevista para a segunda-feira do dia 5. Ainda sem se comprometer nos jogos, os brasileiros mais uma vez se mostraram reis dos memes nas redes sociais. Antes da partida, a torcida levantou uma hashtag dizendo que o Camarões perderia por 2 a 0. Depois de uma competição frustrada e não correspondida, os memes alimentaram a internet.

Confira os memes que giraram as redes:

Caralho Brasil, que jogo feio é esse??? Estão totalmente perdidos em campo, vsf!!! pic.twitter.com/DhzhXJdtYC — gomes_eli (@Elieteg1) December 2, 2022

Parabéns tite pelo time de subceleb de hoje pic.twitter.com/bIkpBQLsNH — Van (@vanecetee) December 2, 2022

Brasil perdendo pra camarões na copa.



Parabéns Tite por subestimar o outro time



Pa ra béns pic.twitter.com/mrsTfO22l2 — gabi 🌻 (@gabbsn) December 2, 2022

"não vou me estressar, o brasil já tá classificado mesmo"



*brasil perde de 1x0 pra camarões*



eu: pic.twitter.com/RtkRcV3fNV — thalia ᶜʳᶠ ⁴⁴ (@onelovelaham) December 2, 2022

camarões ganhou do brasil e mesmo assim tá fora da copa do mundo pic.twitter.com/kcWzN78Ai0 — jp (@joaopcorisco) December 2, 2022

Seguimos na copa / não podemos perder mais #BuzzNaCopa pic.twitter.com/XkUI4l0edK — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) December 2, 2022

O Brasil subestimando Camarões // Camarões fazendo o Brasil de palhaço#FIFAWorldCup / que vergonha / vai tomar no cu / caralho Brasil / cadê o gol pic.twitter.com/y5jdzAJAxW — filipe (@filipe9906) December 2, 2022

camarões ganhou do brasil / mas tá eliminado da copa pic.twitter.com/qZ7PUAMMDt — Memes Twittter (@memestuitter) December 2, 2022

eu reclamando do brasil agora mas vou acordar segunda feira exatamente nesse pique pic.twitter.com/4rFdTkGGLC — bella 🇧🇷 (@jenoworld) December 2, 2022

