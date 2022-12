Brasil X Camarões: Garantia antecipada nas oitavas de final e partida geram chuva de memes na internet; confira

Finalizando sua participação na fase dos grupos da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira enfrenta o time africano Camarões, jogo iniciado às 16h desta sexta-feira (2). Classificado com seis pontos e parte do grupo G, o Brasil está com a vaga garantida para as oitavas de final.

Casemiro foi o protagonista da vez no segundo jogo da Seleção, garantindo crédito à equipe e antecipação da vaga no próximo estágio. O volante brasileiro e Camisa 5 marcou o gol aos 38 minutos do segundo tempo, causando alívio à torcida.

Como bons brasileiros, os memes em relação aos jogos da Seleção seguem cumprindo seu papel nas redes sociais. Com o início da terceira partida do Brasil na Copa em Catar, abaixo você confere as postagens na internet sobre o jogo de hoje:

Tao falando de 2x0 brasil, mas eu quero que o brasil perca hoje para jogar na terça para eu não ter aula a tarde kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/y1Q53enQK7 — Pedro Felipe (@pedroffabrin) December 2, 2022

hoje tem camarão ao molho madeira



EU TE AMO COPA DO MUNDO // BRASIL X CAMARÕES pic.twitter.com/MEOuFxLbB2 — Sammy (@cupidgirl666) December 2, 2022

Camarões escalado para enfrentar o Brasil 🇧🇷



VAI BRASIL FRITA ESSES CAMARÕES pic.twitter.com/KDL3wTnyYj — Beliche 🕊️📖🇧🇷 (@wanhedaam) December 2, 2022

VEM AI O 2X0 E O BRASIL JANTANDO O CAMARÕES pic.twitter.com/vs2sqUFZvv — 𝘰𝘵𝘵𝘺⁷ 🇧🇷 D-29_INDIGO (@vante_elli) December 2, 2022

brasil vai macetar camarões

fonte: senti pic.twitter.com/6NBYFpJz5Z — Vittor Fernando (@vittorfernando) December 2, 2022

Neymar, Danilo e Alex Sandro fora da fase dos grupos

Alex Sandro se juntou a Neymar e Danilo no departamento médico da equipe do Brasil, impossibilitando sua performance para o terceiro jogo da Seleção na Copa.

“Sobre o jogo de ontem [segunda-feira (28)], Alex Sandro sentiu dores no quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje [terça-feirab (29)] pela manhã foi reavaliado, nós pedimos exame de imagem, uma ressonância magnética. Ela evidenciou lesão no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições na próxima partida contra Camarões. Ele segue em tratamento para que possamos recuperá-lo o quanto antes”, declarou o médico em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (29).

O médico ainda falou sobre a situação de Neymar e Danilo referente às lesões do primeiro jogo contra a Sérvia, os impossibilitando de seguir na fase dos grupos.

“Danilo e Neymar continuam no processo de recuperação de suas lesões no tornozelo. Cada um com uma abordagem diferente, pois são lesões diferentes. Isso é importante salientar. O Neymar apresentou um episódio de febre, que já está controlado. Isso não interfere no processo de recuperação de seu tornozelo. E hoje, na nossa reunião diária com a comissão técnica, nós passamos que esses três atletas não estarão disponíveis para o nosso próximo jogo contra Camarões”, disse.

