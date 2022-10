Veja o que diz a previsão do tempo para esta terça-feira em São Paulo

A terça-feira (4) será marcada por céu nublado e possibilidade de garoa na cidade de São Paulo, segundo previsão meteorológica do Climatempo.

A mínima registrada será de 14ºC e a máxima chegará aos 19ºC, por volta das 14h.

Quanto às precipitações, há 40% de chances e volume estimado em 2mm.

A umidade do ar varia entre 77% e 89%.

Ainda de acordo com a previsão do tempo, o sol se despede da Capital às 18h07.

A semana em São Paulo

Os paulistas enfrentam mais uma semana com bastante umidade e oscilação de temperaturas, com promessas de temporais típicos da estação e sensação de abafamento.

Na quarta-feira (5), o volume de chuva cai e o tempo volta ficar firme no centro-sul e parte do leste paulista. Anda há previsão de chuva nas cidades do extremo norte do Estado.

Na quinta-feira (6), as temperaturas sobem e a chuva volta a ganhar força. Há risco de temporais com ventania e queda de granizo.

Já na sexta-feira (7), a chuva ainda ocorre pela manhã, mas ao longo do dia vai perdendo intensidade e fica concentrada no extremo norte paulista.