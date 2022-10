Quina sorteia R$ 9,6 milhões; confira os números desta terça-feira

O prêmio principal da Quina desta terça-feira está acumulado em R$ 9,6 milhões, de acordo com o site da Caixa, e será pago a quem acertar as cinco dezenas sorteadas.

Veja os números da Quina nesta terça-feira:

02, 20, 24, 29, 49

LEIA TAMBÉM: Sorteio final 0 da Lotofácil paga R$ 5 milhões; confira os números

SORTEIO DE ONTEM

Nenhum apostador conseguiu botar as mãos no prêmio da Quina no sorteio desta segunda-feira. Mas 61 apostas marcaram a quadra (quatro dezenas) e vão receber R$ 8.349,65 cada.

O terno (três acertos) saiu para 6.158 pessoas. Cada uma delas levará para casa R$ 78,77.

Hoje tem Dupla Sena de R$ 12 milhões

O primeiro sorteio do concurso 2426 da Dupla Sena desta terça-feira está acumulada em R$ 12,4 milhões, de acordo com a Caixa. O segundo sorteio vai pagar R$ 224 mil.

Veja os números do primeiro e do segundo sorteio da Dupla Sena:

1º Sorteio

08, 11, 15, 30, 37, 46

2º Sorteio

04, 10, 15, 18, 21, 22

Confira os números do concurso 1843 da Timemania

Quem acertar as sete dezenas da Timemania vai levar para casa nesta quarta-feira um prêmio estimado em R$ 2,2 milhões.

Confira os números da Timemania:

18, 23, 34, 39, 41, 47, 54

Time do Coração: 54 (Manaus-AM)

Concurso 664 do Dia de Sorte

Veja os números:

03, 04, 10, 16, 24, 25, 27

Mês da Sorte: 02 (Fevereiro)