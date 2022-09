Concurso 2611 da Lotofácil: veja os números sorteados nesta segunda-feira (12)

Após o sorteio do prêmio especial da Independência no último sábado, a Lotofácil retoma nesta segunda-feira (dia 12) seu sorteio diário com um prêmio estimado em R$ 1,5 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para o concurso 2611 da Lotofácil:

02, 03, 04, 05, 06

07, 08, 13, 14, 15

17, 19, 21, 22, 25

LEIA TAMBÉM: Apostou na Quina? Veja os números sorteados nesta segunda-feira

Lotofácil de sábado

No sábado, a Lotofácil da Independência sorteou um dos maiores prêmios do ano, um total de R$ 180 milhões que foram divididos por 79 apostas feitas em vários estados do Brasil.

Quinze destas apostas foram para apostadores que moram no Estado de São Paulo e eles, assim como os outros ganhadores, levaram prêmios individuais de R$ 2.248.149,10.

Foram milhares de jogos feitos em todo país na tentativa de levar uma fatia desse bolo para casa, por isso, a segunda e terceira faixa de premiação, com 14 e 13 acertos, tiveram muitos acertadores.

Clique aqui e veja os números sorteados no último sábado.

Na faixa dos 14 números foram 12.202, que levaram R$ 1.118,16 cada.

Na faixa dos 13 números, 378.406, com cada um ganhando R$ 25.

Confira os números da Super Sete

O concurso 294 da Super Sete paga hoje R$ 1,1 milhão. Confira os números sorteados:

3, 7, 4, 7, 6, 7, 5

Veja as 20 dezenas da Lotomania para esta segunda-feira:

01, 04, 09, 12, 18

23, 27, 31, 32, 35

43, 48, 50, 53, 57

62, 66, 70, 86, 99

Sorteio da Mega-Sena será nesta terça-feira

Volante da Mega-Sena Volante da Mega-Sena (Metro)

O prêmio acumulado de R$ 75 milhões da Mega-Sena será sorteado nesta terça-feira, e não na quarta, como ocorre normalmente.

O apostador que quiser tentar a sorte pode fazer sua aposta até 19h pelo aplicativo da Caixa ou nas casas lotéricas credenciadas em todo país.

Quem optar por preencher o volante com a aposta simples, com apenas 6 números marcados, vai pagar R$ 4,50.

No sorteio do último sábado, nenhum apostador acertou as seis dezenas do prêmio principal, mas 112 apostas fizeram a quina e cada uma delas ganhou R$ 39.587,01.

Já a quadra foi feita por 7.288 apostas e cada uma levou para casa R$ 869,08.

Clique e veja os números sorteados para a Mega-Sena deste sábado.