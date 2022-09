Homem envia currículo e recebe resposta inusitada: “Cancela, passou da idade!”

Postagem conta de Luchetti Jr. no Linkedin (Reprodução Linkedin)

Um morador do município de Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis, chamou a atenção nas redes sociais ao postar a resposta que recebeu de uma recrutadora por e-mail a uma vaga que se candidatou pela plataforma do Linkedin, segundo notícia do G1.

Carlos Augusto Luchetti Junior, de 45 anos, é natural de São Paulo, mas mora em Santa Catarina e estava à procura de um emprego há cerca de um mês e resolveu se candidatar a uma das vagas oferecidas pela plataforma.

Mas no e-mail de resposta enviado a Carlos Augusto Luchetti Junior, de 45 anos, a recrutadora se limitou a escrever como resposta: “Cancelaaaaaaaa, passou da idade”. A vaga, segundo Luchetti, era para auxiliar de estoque.

“Tenho apenas 45 anos e não me sinto velho, pelo contrário, me sinto muito disposto para trabalhar, para quem fala que não existe discriminação de idade, está aí a prova”, disse em sua postagem, criticando a forma como foi feita a resposta, “da pio forma possível”.

A empresa de recrutamento responsável pela resposta disse que a mensagem foi descontextualizada e que não compactua com tal atitude.

Veja a íntegra da resposta da empresa:

“A RHi se manifesta novamente sobre o ocorrido, que teve repercussão, para esclarecer os fatos.

A forma como o retorno chegou ao candidato jamais foi utilizada como abordagem direta de devolutiva em nossos processos seletivos, tanto como em nossa comunicação interna. Sabemos o quanto a mensagem descontextualizada gerou interpretação negativa e consequentemente indignação.

A linguagem foi totalmente inapropriada e equivocada e o termo “Cancela” era tão somente para sinalizar um equívoco de agendamento da entrevista com o candidato, uma vez que seu perfil era acima do desejado para a vaga que demandava um perfil júnior.

Imediatamente, após identificarmos o ocorrido entramos em contato com o candidato, os fatos foram esclarecidos e nos retratamos sobre essa situação a qual também repudiamos e que jamais irá se repetir. A RHi declara que esse único fato foi totalmente isolado e não compactua com tal atitude.

Estamos no mercado há 11 anos, onde já intermediamos mais de 5.000 contratações, auxiliando milhares de famílias ao acesso de oportunidades. Atendemos aos nossos clientes e candidatos sempre com ética, profissionalismo, respeito e inclusão social.

Medidas administrativas foram e estão sendo adotadas para o aprimoramento constante de nossos serviços”.