‘Melhor job do mundo’: Plataforma busca interessados em comer e beber de graça e ainda ganhar R$ 2 mil

O melhor emprego do mundo existe. A Wine Locals, plataforma de experiências de vinhos, está promovendo o concurso “Melhor job do mundo - para quem ama vinhos!”. A ação irá escolher três pessoas para vivenciar experiências com a bebida em bares, restaurantes, lojas e wine bars na cidade de São Paulo.

Os vencedores irão visitar 15 locais pré-definidos e ainda embolsar R$ 2 mil. Em troca, os escolhidos terão de produzir material sobre cada um dos locais visitados. O conteúdo fará parte do Guia de Experiências Wine Locals.

Para participar do concurso cultural “Melhor job do mundo - para quem ama vinhos!”, é necessário que o interessado poste um conteúdo em seu perfil do Instagram contando uma experiência marcante com vinhos. O material pode ser produzido em formato de reels ou carrossel. As três histórias mais envolventes serão selecionadas.

Mapa do enoturismo

“Nosso objetivo é encontrar novos `Wine Locals´, que vivam o mundo do vinho em suas cidades, seja num bar, num restaurante ou até mesmo em casa. E o mais interessante é que existe chance real dos vencedores serem efetivados para o time da Wine Locals. É um concurso cultural que pode render um novo job”, explica Ariela Bento, gerente de conteúdo da plataforma.

Ariela explica que a empresa vem mapeando o enoturismo em todo o Brasil. “Começamos pelo Rio Grande do Sul e hoje avançamos para outros Estados como Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além do Uruguai”, conta.

Onde se cadastrar e até quando

No site do concurso, o participante encontra os termos do regulamento e também o formulário de cadastro, que valida a participação.

A inscrição e postagem do material podem ser feitas até domino (21). Vale lembrar que apenas maiores de idade podem participar.

Os vencedores serão divulgados no dia 29 deste mês. Boa sorte!