Coletor de lixo morre atropelado por caminhão em MT; ele caiu do veículo em movimento

Um coletor de lixo morreu depois que o caminhão em que trabalhava passou por cima dele, em Poxoréu, no Mato Grosso, no último sábado (30).

Décio Waaumhori Omohi, de 33 anos, trabalhava na parte traseira do veículo. Ele era responsável por pegar os sacos de lixo na rua, jogar na caçamba e depois subir no veículo de volta para prosseguir o trajeto.

Segundo o boletim de ocorrência, “um funcionário sentiu que o caminhão balançou e achou que o veículo havia passado por cima de uma pedra. Porém, ao olhar para o lado direito [onde estava Omohi], não viu mais o colega”.

Então, imediatamente, pediu para que o motorista parasse o caminhão e viu que a vítima havia caído do veículo em movimento.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou a morte de Omohi no local. O corpo do servidor público foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Poxoréu.

A Prefeitura afirmou que “a administração municipal está apurando os fatos e irá lançar uma nota amanhã pela manhã, explicando todo o ocorrido”.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Morte por raiva

Uma outra morte chamou a atenção no fim de semana, desta vez a de um adolescente que havia contraído raiva no Distrito Federal. Ele estava internado em um hospital da rede particular desde o dia 20 de junho e morreu no último sábado (30).

“Todas as medidas necessárias de investigação epidemiológica, controle e profilaxia foram tomadas junto aos familiares, contatos próximos e profissionais de saúde”, informou a Secretaria de Saúde.

Causada por um vírus, a raiva é uma zoonose que pode acometer diversos mamíferos, mas as principais espécies envolvidas no ciclo da doença são cães, gatos, morcegos, raposa, cachorro-do-mato e saguis. Ela é transmitida ao homem através da saliva de animais infectados.

A doença é quase sempre fatal e se caracteriza por uma encefalite progressiva.

