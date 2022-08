Empresário João Paulo Diniz morre aos 58 anos vítima de infarto, em Paraty, no Rio de Janeiro

O empresário João Paulo Diniz, de 58 anos, morreu no domingo (31), em Paraty, no Rio de Janeiro, após sofrer um infarto. Filho do também empresário Abílio Diniz, fundador do grupo Pão de Açúcar, ele tinha praticado esportes durante o dia antes de começar a passar mal. O homem foi encontrado no banheiro de casa já sem vida.

Em um comunicado, a assessoria da família confirmou a morte do empresário: “A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil”, destacou o texto.

João Paulo mantinha uma empresa de investimentos nos setores de academias, restaurantes, tecnologia, imobiliário e de mobilidade.

Ele era triatleta amador e nas suas redes sociais se apresentava como um apaixonado por esportes. No sábado (30), chegou a participar de uma prova de triatlo no Saco de Mamanguá, em Paraty.

Empresário Abílio Diniz com o filho, João Paulo Diniz (Reprodução/Facebook)

Tragédias

Em 2001, João Paulo sobreviveu a uma queda de um helicóptero, na praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. No acidente aéreo, morreram sua então namorada, a modelo Fernanda Vogel, e o piloto. João Paulo e o copiloto sobreviveram depois de nadar 2 quilômetros do local do acidente até a praia.

O caso teve grande repercussão e o Grupo Pão de Açúcar, fundado pela família Diniz, pagou R$ 2,1 milhões em indenização à família da modelo por causa do acidente.

Já em 1997, João Paulo foi vítima de uma tentativa de assalto nos Jardins, região nobre de São Paulo. O crime terminou em tiroteio com o ladrão morto e dois seguranças do empresário feridos. Na ocasião, ele escapou ileso.

LEIA TAMBÉM: