Casa do terror: filhos de 19 e 22 anos tinham aparência de 10 anos por causa da desnutrição

Estarrecidos, os vizinhos de Luiz Antônio Santos Silva, conhecido como DJ, que manteve a família em cárcere privado por 17 anos em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, disseram que os dois filhos do casal que foram socorridos pela polícia , de 19 e 22 anos, estavam tão desnutridos que pareciam crianças de 10 anos.

“Chorei quando eu a vi saindo [a filha]. Você olhava e dava uns 8 anos para ela”, disse uma das vizinhas que testemunhou a ação da polícia no local.

Silva foi preso nesta quinta-feira, depois que policiais invadiram a casa após receber uma denúncia anônima e encontrar as crianças amarradas em local sem as mínimas condições de higiene, amarradas e desnutridas. Elas estavam tão fracas que tiveram que ser carregadas no colo até a ambulância.

Um morador disse que costumava dar comida pra as vítimas, mas o pai não as deixavam comer. “Na quarta-feira, eu trouxe pão, mas a mulher contou que o Luiz viu e jogou fora, contou que ele queria bater nela, que achou ruim, e que eles não comeram nada”, contou Sebastião Gomes da Silva.

Para a polícia, a esposa de Silva disse que não podia sair de casa há 17 anos e que ela e as crianças às vezes ficavam até três dias sem comer nada. Ela prestou depoimento e contou que eles sofriam violência física e psicológica constantemente e que as crianças nunca puderam frequentar a escola.

Luiz Antônio Santos Silva foi preso na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio e vai responder por seqüestro ou cárcere privado, maus-tratos e crime de tortura. A polícia informou que o inquérito será finalizado em até 10 dias e já encaminhado à Justiça.