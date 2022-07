Homem usa carrinho de mão para levar corpo da mãe ao cemitério; cena comoveu população

Um homem de 60 anos usou um carrinho de mão para levar o corpo da mãe, de 82, por cinco quilômetros, até o cemitério da cidade de Vera Cruz, no Rio Grande do Norte. A cena, que aconteceu na última quinta-feira (21), comoveu a população local.

Antônia Alves da Silva morreu no dia anterior na propriedade da família, que fica em uma comunidade rural de Monte Alegre. Ela morava com a filho, Joaquim, que é analfabeto. Sem ter informações sobre o que fazer diante do falecimento da mãe, ele colocou o corpo em um carrinho de mão, pegou uma pá e partir em direção ao cemitério.

Ao ver a situação completamente inusitada, muitos moradores se aproximaram do cemitério. O agricultor disse, então, que a pá seria usada para enterrar a própria mãe.

Autoridades foram acionadas

Segundo o “UOL”, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e conversou com Joaquim. Os agentes explicaram que haviam trâmites burocráticos a serem cumpridos, mas o homem simplesmente não conseguia entender.

A PM (Polícia Militar) e técnicos da Secretaria de Assistência Social da cidade também foram chamados. Por fim, descobriu-se que a mãe de Joaquim não poderia ser enterrada ali, já que a comunidade em que vivia pertence ao município vizinho, Monte Alegre. Uma viatura, então, levou o corpo de Antônia à cidade de origem.

De acordo com o agricultor, a mãe sofria de algumas doenças e tinha uma ferida que infeccionou. O Itep (Instituto Técnico-Científico de Perícia) da Polícia Civil, ficou encarregado de fazer exames para confirmar a causa da morte da idosa.

