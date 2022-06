É hoje! Quina de São João terá premiação recorde de R$ 200 milhões

Com a premiação estimada em mais de R$ 200 milhões, a Quina de São João 2022 (concurso número 5.581) será sorteada hoje (25), em caráter especial, em Campina Grande, na Paraíba. Este já é o segundo maior prêmio da história do concurso e, dependendo da arrecadação total - que será divulgada no final da noite -, poderá se tornar o maior prêmio da história da Quina.

O sorteio não acumula. Na ausência de vencedores na faixa principal (com acerto de cinco números), o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (quatro números) e assim por diante.

As apostas para a Quina de São João de 2022 estão abertas desde o dia 31 de maio e poderão ser feitas até as 19h de sábado. As apostas simples, com cinco marcações, custam R$ 2. É possível fazer apostas presencialmente nas lotéricas de todo o país ou pelo site da Caixa.

LEIA TAMBÉM: Vacinação contra a gripe é ampliada a partir deste sábado no país

O que fazer com tanto dinheiro?

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 50 imóveis de alto padrão ou terrenos no valor de R$ 4 milhões cada.

Segundo informa o banco, ao fazer as apostas “os brasileiros contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.”

Outros sorteios

Neste sábado, a Caixa Econômica Federal sorteia ainda a Mega-Sena, a Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e Dia de Sorte.

Todos os sorteios são realizados a partir das 20h no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo. As apostas para concorrer em todas as loterias da Caixa devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas, aplicativo da Caixa e canal eletrônico Loterias Caixa.