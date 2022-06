Influenciadora norte-americana que falava sobre saúde mental tira a própria vida

ATENÇÃO: Esta notícia aborda um assunto sensível que pode incomodar alguns leitores.

Aos 31 anos de idade, a influenciadora digital norte-americana Niece Waidhofer, que costumava falar sobre saúde mental, acabou tirando a própria vida. As informações são do site “TMZ”.

“Infelizmente Niece tirou a própria vida depois de uma longa batalha contra problemas de saúde mental”, informou a família ao portal.

A influencer, que também era modelo, morava em Houston, no Texas, nos Estados Unidos

A família disse ainda que “ela foi muito aberta com seus seguidores sobre sua condição, até querendo ajudar os seguidores que também sofriam com isso”.

Ainda de acordo com o site, parentes pretendem em criar uma organização sem fins lucrativos chamada “Paz de Niece” em sua homenagem. O objetivo é promover a conscientização da saúde mental e angariar subsídios para pesquisas na área.

A família Niece diz também que jovem se orgulhava do fato de ela mesma ter escrito todas as suas postagens no Instagram e ter tirado a maioria de suas fotos sem a ajuda de um fotógrafo profissional.

Semanas antes de sua morte, fãs da jovem - que acumulava mais de 4 milhões de seguidores no Instagram - ficaram preocupados quando ela apagou quase todas as fotos da rede social.

Fontes policiais informaram ao “TMZ” que receberam uma ligação no mês passado de um membro da família de Niece. Ele estaria preocupado e pediu que as autoridades fossem até a casa da influencer. Quando chegaram lá, a encontraram morta.

“Niece era mais do que suas lutas. Ela era linda e gentil, sensível e engraçada, criativa e talentosa, generosa e compassiva, atenciosa e desafiadora. Embora seja muito doloroso dizer adeus, nos confortamos sabendo que ela é reencontrou seu pai, seus três avós, seu tio Rusty e seu amado Puff; e que agora ela está livre para ser ela mesma e, finalmente, em paz”, acrescentou a família.

