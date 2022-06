Covid-19: pessoas com mais de 45 anos podem tomar dose adicional na quarta-feira em SP

Por determinação da Prefeitura de São Paulo, as pessoas acima de 45 anos já podem procurar os postos de saúde a partir desta quarta-feira para tomar a segunda dose adicional (ou a quarta dose) da vacina contra covid-19.

Para que a pessoa tenha acesso à vacinação contra a covid nos postos de São Paulo, é necessário que ela tenha tomado a primeira dose adicional há pelo menos quatro meses. Quem for tomar a vacina da covid, pode optar por também se imunizar contra a gripe.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação com a quarta dose para a população entre 40 e 49 anos ocorrerá de forma escalonada. Essa faixa etária, de acordo com a Secretaria, corresponde a um público estimado em 1,02 milhão de pessoas.

“A cidade de São Paulo fará a vacinação de forma escalonada, pois há uma grande quantidade de pessoas entre 40 e 49 anos na capital. Assim, garantimos melhor conforto à população, ofertando o reforço a todos os elegíveis”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

QUINTA DOSE

Pouca gente sabe, mas a Prefeitura aplica também a quinta dose adicional contra covid-19. Por enquanto, essa dose adicional é exclusiva para pessoas com mais de 50 anos com alto grau de imunossupressão que tenha sido vacinada há mais de quatro meses.

De acordo com a Prefeitura, a cobertura vacinal na Capital para a população com mais de 18 anos está em 110,4% para primeira dose, 107% para segunda dose, 79,55% para primeira dose adicional e 65,6% para segunda dose adicional.

Em adolescentes de 12 a 17 anos, a cobertura vacinal é de 116,2% para primeira dose e 104,8% para segunda.