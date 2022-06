“Vai matar, vai matar”. Torcedor do Corinthians é atacado em briga de torcidas na Marginal Tietê; assista ao vídeo

Uma briga entre a torcida organizada dos times Corinthians e Goiás interditou a Marginal Tietê na tarde deste domingo (19). A pista local sentido Ayrton Senna ficou travada e segundo reportagem do G1, três ônibus foram depredados e três pessoas ficaram feridas.

Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver pessoas uniformizadas com a camisa do Goiás agredindo um homem com pedaços de pau. Segundo as postagens, ele seria um torcedor do Corinthians. Ainda na filmagem, é possível notar a polícia se aproximando e os torcedores correndo. Assista as imagens fortes a seguir:

🚨CENAS FORTES: Torcedor do Corinthians é brutalmente atacado a pauladas por torcedores do Goiás na frente de policiais militares que só observam a situação.



pic.twitter.com/tPLoLXdnLV — CHOQUEI (@choquei) June 19, 2022

Em outra filmagem, é possível observar diversos torcedores do Corinthians correndo e um deles ficando para trás.

Ainda sobre Gaviões x Força Jovem do Goiás. pic.twitter.com/d6i9HymAbq — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) June 19, 2022

Conforme apurado pela reportagem, 14 pessoas da Torcida Jovem do Goiás e 3 da Gaviões da Fiel, do Corinthians, foram presas. O corpo de bombeiros informou que três pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Um homem de 22 anos foi levado ao Pronto-Socorro da Lapa com um corte na perna, outro homem teve luxação no ombro direito e foi levado ao mesmo local e o último foi socorrido com um ferimento na cabeça no Hospital Universitário.

[1/3] + de Gaviões x Força Jovem do Goiás. pic.twitter.com/Pe5GaRSipz — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) June 19, 2022

O jogo terminou 1x0 para a equipe do Corinthians, que era mandante do jogo. A competição ocorreu pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão, estádio do Corinthians, em Itaquera, zona leste.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Ministério da Saúde confirma 8º caso de varíola dos macacos no país

⋅ Ônibus capota em rodovia de MG e deixa quatro passageiros em estado grave

⋅ Influenciador ‘Luva de Pedreiro’ faz desabafo em live e preocupa seguidores: ‘Estou de saco cheio’