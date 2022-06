Confira 4 dicas de ouro para mandar bem nos processos seletivos

Para conseguir o “match perfeito” no mercado de trabalho é importante que haja empenho de ambas as partes - empresas e candidatos. Processos seletivos devem seguir preceitos básicos, como transparência na divulgação das vagas e retorno aos participantes. Do lado dos profissionais, muitos cometem erros que podem eliminá-los da disputa ainda nas primeiras etapas. Por isso, é preciso atenção.

“Sabemos que o momento é de uma alta procura, mas há jeitos melhores de encontrar uma vaga do que enviar currículos em massa para todo tipo de oportunidades”, explica Isabela Serpa, especialista em marketing da Vagas.com.

Confira quatro dicas de outro para mandar bem em qualquer seleção:

1 – O currículo é sua primeira apresentação

Preencha seu currículo com as informações corretas, atualizadas e com as palavras-chave daquela vaga. São elas que o recrutador vai utilizar para fazer a primeira filtragem. É importante colocar informações essenciais, como a formação e experiências mais importantes.

2 – Testes e avaliações

Os testes aparecem em diferentes momentos do processo seletivo. No início, podem eliminar currículos durante a triagem. Em diversas vezes são utilizados para desempatar uma seleção. Não importa o momento: separe tempo para cumpri-los com foco e dedicação.

3 – Primeiros contatos: atenção com a linguagem

Se a empresa quiser conhecer você brevemente antes de uma entrevista, lembre-se de manter a postura. Utilize uma linguagem clara e objetiva, revise os textos de e-mail ou mensagens de texto e mostre entusiasmo. Mas vale ter cuidado com emojis ou figurinhas. Afinal, é um contato profissional.

4 – Hora da entrevista

Nesta etapa, a empresa já conhece um pouco da sua experiência e da sua formação. O entrevistador quer saber mais sobre você, suas inspirações e habilidades necessárias para a vaga, incluindo as comportamentais. Escute antes de falar, explique de forma objetiva e não minta: se não estiver confiante sobre um tema, seja transparente. Pontualidade e postura são essenciais, seja ao vivo ou por videoconferência.

Do lado das empresas

Já para quem está recrutando, Isabela fornece outros quatro conselhos valiosos:

1 - Construa boas descrições de vagas

Uma boa descrição da posição é fundamental para atrair os candidatos certos. Quais são as responsabilidades do profissional? Que habilidades são requisitos mínimos e o que é desejável? Que competências comportamentais são importantes para a função? Vale conversar com a pessoa responsável pela área que está contratando para entender as necessidades.

2 – Crie e mantenha atualizada a página de carreira da sua empresa

Um anúncio bem escrito já ajuda bastante na seleção dos candidatos apropriados para a vaga. Mas sabe quando o RH pesquisa as referências que estão no currículo e olha o portfólio? O candidato também pode querer saber mais sobre as carreiras e informações sobre a sua empresa. Quais são as vantagens para o profissional que você quer atrair? Como é a experiência de trabalho na companhia?

3 – Testes ajudam, mas cuidado com a quantidade

Aplicar testes e avaliações é muito importante para identificar os candidatos mais aderentes ao perfil da vaga. Mas uma reclamação comum nas redes é sobre o excesso de atividades necessárias para o processo seletivo. Na hora de escolher os testes, pense na experiência dos candidatos e nas avaliações que vão testar as habilidades essenciais para a vaga que será ocupada.

4 – Destaque os benefícios

Além de um ambiente acolhedor e produtivo, a atração de talentos exige bons pacotes de benefícios. Em um cenário de transformações profundas, auxílios de alimentação e plano de saúde têm seu valor, mas é preciso pensar na experiência do colaborador. O trabalho será remoto? Há algum tipo de auxílio? E a folga no aniversário? É melhor investir em convênio com academias ou oferecer um vale cultura? Troque com colegas e veja o que está em alta no setor de benefícios.