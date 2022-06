Sorteio da Mega-Sena paga nesta quarta-feira R$ 52 milhões

O sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira deve pagar ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas um prêmio acumulado de R$ 52 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer ao prêmio milionário é necessário fazer sua aposta até as 19h nas casas lotéricas, aplicativo da Caixa ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 4,50.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Lotofácil e Quina

Hoje tem também sorteio da Lotofácil e da Quina, que vão sortear prêmios de R$ 4 milhões e R$ 1, 4 milhões, respectivamente.

Para concorrer na Lotofácil, o apostador deve preencher o volante com 15 números. A aposta mínima custa R$ 2,50. Já na Quina, o volante é preenchido com 5 números e a aposta mínima é de R$ 2. As duas loterias recebem apostas até 19h e o sorteio, assim como a Mega-Sena, será realizado a partir das 20h.

QUINA DE SÃO JOÃO

A Quina de São João será sorteada no próximo dia 25 de junho na tradicional festa de São João de Campina Grande, realizada anualmente no estado da Paraíba, e deve pagar o maior prêmio sorteado neste ano por todas as loterias. São R$ 200 milhões em jogo.

Excepcionalmente, se nenhum apostador acertar a Quina, o prêmio será dado aos apostadores que acertarem a quadra.

Para apostar na Quina de São João, o apostador deve marcar de 5 a 15 números no volante. A aposta deve ser feita até o encerramento das apostas no dia 25 e a aposta simples custa também R$ 2.

