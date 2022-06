“A Terceira Guerra Mundial foi declarada”, diz Papa Francisco

Em uma conversa com diretores de revistas culturais européias, o Papa Francisco disse que em sua opinião, já estamos vivendo em um conflito mundial. “Para mim, a Terceira Guerra Mundial foi declarada”, segundo a transcrição da conversa feita pelo jornal italiano La Stampa.

Durante a entrevista, o pontífice disse que a invasão da Rússia “talvez, de alguma forma, tenha sido provocada ou não impedida”, em uma referência à expansão da Otan próximo às fronteiras russas. O Santo Padre rejeitou, no entanto, qualquer apoio ao conflito e à invasão russa na Ucrânia.

Durante a entrevista, o Papa citou um encontro com um chefe de estado antes do início da guerra que lhe disse que estava preocupado com a forma como a OTAN estava se movendo. “Perguntei por que e ele respondeu: ‘Eles estão latindo nos portões da Rússia. E eles não entendem que os russos são imperialistas e não permitem que nenhuma potência estrangeira se aproxime”, disse. O chefe de estado manifestou na época sua preocupação de que aquilo levasse a uma guerra. “Aquele chefe de Estado sabia ler os sinais do que estava acontecendo”, disse Francisco.

Francisco expressou sua admiração pelo “heroísmo do povo ucraniano” diante da adversidade da guerra. “Também é verdade que os russos pensavam que tudo terminaria em uma semana. Mas eles calcularam mal. Eles conheceram um povo corajoso, um povo que luta para sobreviver e que tem uma história de luta”, disse.

Segundo o Papa, o que o mundo enfrenta no momento é uma situação de guerra mundial, de interesses globais, venda de armas e apropriação geopolítica “que martiriza um povo heróico”.

