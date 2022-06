Postos de São Paulo vacinam contra covid-19, gripe, sarampo e poliomelite

Os postos de saúde da cidade de São Paulo recebem a população nesta segunda-feira para as campanhas de vacinação contra covid-19, gripe, sarampo e contra a poliomelite.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas estão funcionando diariamente entre 7h e 19h; megapostos funcionam das 8h às 17h.

Covid-19

Na vacinação contra covid, estão elegíveis para a terceira dose adicional as pessoas imunossuprimidas com mais de 50 anos que tenham tomado a segunda dose adicional há mais de quatro meses. O mesmo vale para a segundo dose adicional, que está disponível para pessoas com mais de 50 anos e profissionais de saúde acima de 18 anos.

O adolescentes entre 12 e 17 anos também podem receber a dose de reforço desde que já tenham sido imunizados com a segunda dose há pelo menos quatro meses.

Gripe

A vacina da gripe está disponível para pessoas com mais de 50 anos, grávidas, puérperas com até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, crianças acima de seis meses, menores de cinco anos, povos indígenas, profissionais da educação das escolas pública e privadas e pessoas com deficiência e comorbidades.

Sarampo e Poliomelite

A vacina contra sarampo está disponível para crianças acima de seis meses e menores de cinco anos, profissionais de saúde e pessoas nascidas a partir de 1960.

A vacina contra sarampo não pode ser aplicada junto com a da covid entre crianças de 5 a 11 anos, devendo haver um período de intervalo de 15 dias entre as duas.

A vacina da pólio está sendo aplicada em crianças menores de 5 anos sem histórico vacinal ou com esquema vacinal incompleto.

